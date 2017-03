Liam Payne agradece apoyo de sus fans tras el nacimiento de su primer hijo

635x357 Liam Payne sosteniendo a su primer hijo (c) Instagram. EFE

El debut en la paternidad del cantante de 23 años Liam Payne parece haberse producido en un ambiente mucho más tranquilo y agradable que el que marcó ese mismo hito en el caso de su compañero de One Direction Louis Tomlinson, especialmente en lo que respecta a la reacción de los siempre entregados fans de la banda.

Si en el caso de Louis, este se vio obligado a desmentir a los pocos meses de convertirse en padre una teoría conspiratoria que tuvo gran repercusión en la esfera virtual y que aseguraba que su pequeño Freddie (1) era "falso" -algo que tuvo que negar hasta la madre del retoño, Briana Jungwirth-, su buen amigo parece haber vivido una experiencia completamente diferente desde la llegada al mundo de su primer hijo junto a la cantante Cheryl Cole la semana pasada.

De hecho, este mismo lunes ha tenido el detalle de publicar un tuit dirigido a todos aquellos seguidores y fans que se han alegrado de corazón por el momento tan feliz que vive la pareja de enamorados, que confirmó el nacimiento de su bebé este mismo fin de semana.

"Gracias a todos por el cariño y los mensajes de apoyo que nos habéis enviado a mí y a Cheryl. Significan mucho", se sinceraba el intérprete en su tablón virtual antes de añadir la nota de humor con un meme en el que bromeaba acerca de su espanto "cuando cambias el cuarto pañal en cinco minutos".

Por el momento se desconoce el nombre que han elegido para su primer niño los dos artistas, que han preferido no revelar dicha información y limitarse a compartir con el mundo la emoción y felicidad que les embarga en un momento tan especial.

"Mis amigos más cercanos saben que hay pocas veces en las que me quede sin palabras... Estoy increíblemente feliz tras dar la bienvenida al mundo a nuestro nuevo bebé, es un momento que nunca olvidaré y mi recuerdo favorito hasta el momento. Estoy completamente impresionado por esta madre tan increíble y por cómo ha sobrellevado todo esto, ha hecho todos mis sueños realidad. Todavía no le hemos puesto nombre [a nuestro hijo] pero ya nos ha robado el corazón a todos, incluido el mío. Me siento bendecido. ¡Feliz día de la madre a todos!", rezaba el mensaje que acompañaba una entrañable imagen de Liam con el bebé.