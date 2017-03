Kendrick Lamar ataca a Trump en una nueva canción

El rapero Kendrick Lamar, una de las voces más reconocidas del hip-hop, ataca en una nueva canción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otras estrellas del rap.

El californiano evoca al final de la pieza musical la fecha del 7 de abril, lo que sugiere que ese día podría difundir otra canción, o incluso un nuevo álbum.

"The Heart Part 4", la nueva pieza, publicada el jueves, tiene una duración de cinco minutos y lleva un ritmo denso en una línea simple de bajo, en contraste con canciones anteriores y más electrónicas, marcadas por múltiples influencias musicales.

El laureado artista, ganador de varios premios Grammy en 2016 y cuyo álbum de 2015 "To Pimp a Butterfly" ha sido aclamado, describe un mundo sombrío en su nueva canción: "El mundo entero se vuelve loco" ("The whole world goin 'mad'").

En esta pieza, Kendrick Lamar califica de idiota ("chump") a Donald Trump y hace alusión a los presuntos contactos que sus allegados tuvieron el año pasado con funcionarios rusos.

Recuerda también que Trump ganó la elección presidencial gracias a los votos de los grandes electores, pero que se llevó menos votos populares o directos que su rival demócrata, Hillary Clinton.

Pero, en un gesto atípico en el cantante, de 29 años, Lamar alaba su calidad como rapero y lanza indirectas contra otros raperos como Drake, sugiriendo que esta sobrestimado.

Si Lamar publica un nuevo álbum el 7 de abril, tendrá una semana muy cargada, antes de participar en el festival de Coachella, en California.