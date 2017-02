Sebastián Yatra estrena videoclip de "Alguien Robó" con Nacho y Wisin

El cantante y compositor colombiano, Sebastián Yatra, conocido por su éxito con el tema “Traicionera”; estrenó el videoclip de su más reciente sencillo “Alguien Robó”, el cual interpreta junto a dos grandes talentos de Venezuela y Puerto Rico, Nacho y Wisin.

“Dime si te dio lo que no te di, dime cómo fue que te enamoró, dime si te perdí, si todo se acabó, yo te di mi amor y te di mi vida, espero que no vuelvas arrepentida, cuando te des cuenta de tu error, alguien robó tu corazón, vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor…no quiero forcejeo, me cansé de tu palabreo, siempre la misma historia, baby ya no te la creo, no vuelvas a llamar porque de una te bloqueo…”, dice parte de la canción.

Es indudable el éxito de este nuevo tema, el videoclip fue publicado el 9 de febrero en YouTube y ya cuenta con más de 12 millones y medio de visualizaciones.

La unión de estos tres grandes artistas es explosiva, para muestra un botón, aquí les dejo el videoclip: