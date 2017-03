Revelan nuevos detalles sobre el primer disco en solitario de Harry Styles

El cantante Harry Styles era el único miembro de One Direction que todavía no se había embarcado en la aventura de sacar un disco en solitario, ya que su primer objetivo después de anunciar públicamente el "descanso" que se tomaba la 'boyband' residía en probar suerte en el cine -y de hecho aparecerá en la nueva película de Christopher Nolan, 'Dunkirk'-, pero parece que finalmente, y gracias a las declaraciones de varios amigos del cantante, ya se ha sabido que su primer disco está cada vez más cerca de salir a la luz.

"[Harry] está preocupado por la posibilidad de que no guste su nuevo álbum en solitario. Lo ha grabado en Jamaica, así que estoy rezando para que sea algún sucedáneo horrible de reggae hecho por blancos", ha desvelado en tono de broma el presentador de BBC Radio 1 Nick Grimshaw, amigo íntimo del artista, en conversación con la revista GQ.Hace tan solo unas semanas el también británico Ed Sheeran hablaba sobre el nuevo rumbo artístico de Harry y cómo ambos llegaron a componer una canción juntos que, finalmente, no aparecerá en el esperado álbum.

"Él vino [a casa] hace un par de años y estuvimos componiendo una canción. Pero creo que ahora va a ir en una dirección completamente diferente. Es muy buena [su música]. Cualquier cosa que saque tendrá un éxito masivo, seamos sinceros, pero de verdad, también pienso que lo que hace es muy bueno musicalmente hablando", confesaba el cantante de 'Shape of You' al diario The Sun.

Parece que Harry se está rodeando de muy buenos amigos -y músicos- a la hora de preparar su debut en solitario, ya que además de Sheeran, ha estado trabajando mano a mano con Johnny McDaid y Gary Lightbody, miembros de la banda Snow Patrol.

"Gary yo [McDaid] hemos compuesto con Harry. Gary también participó escribiendo canciones para One Direction, del segundo al último álbum, 'Four'. Hemos trabajado con Harry y es un chico genial. Creo que sorprenderá a la gente. No sé sobre sus planes o qué va a hacer exactamente, pero es un tipo encantador", afirmaba Johnny McDaid a BANG Showbiz.