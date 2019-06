Arrendatarios de Merca Panamá temen que pequeños minoristas dejen de existir

Arrendatarios denunciaron este miércoles irregularidades en las ventas al por mayor y al detal en Merca Panamá. Manifestaron que si no se toman las medidas requeridas “los pequeños minoristas dejarán de existir”.

Los comerciantes detallaron que cuando se llevó a cabo la mudanza a las instalaciones de Merca Panamá, se firmó un contrato donde se establecía que los mayoristas se encargarían de los pedidos de más de 25 lbs, sin embargo según los minorisas, los encargados del mayoreo están vendiendo al detal, provocando pérdidas a los pequeños comerciantes.

“Nosotros éramos libreo y ellos mayoreo, así lo estableció el contrato de Merca Panamá y no se está cumpliendo. Los mayoristas están vendiendo libreo aparte de vender al por mayor", acotaron.

Según lo indicaron, hay más de 80 arrendatarios afectados dado que los mayoristas además de vender por libra, lo hacen más barato. “Es una competencia desleal... están haciendo un rol que no les compete y nos están quitando los clientes. Los clientes en lugar de bajarse de su carro e ir a nuestra nave, van a donde se supone que es de mayoreo y nadie hace nada”, agregaron.

Explicaron que de acuerdo con el contrato, los minoristas también le compran a los mayoristas, no obstante, el precio para ellos es muy elevado. “No podemos tener empleados porque la cuenta no da... a diario hay que botar cajas de comida porque no se venden, las ventas están a un 50%. Un día que vendas B/.200.00 uno saca el día pero no es justo que sea B/.70.00 a diario”, acotaron.

“Tras los cinco meses que han pasado, estamos pasando dificultades... el lugar está bonito y a los clientes les gusta... pero ya hay quienes están decidiento claudicar su comercio y retirarse, estamos perdiendo”, puntualizaron.

Instan a Merca panamá a hacer su parte y tomar las medidas correspondientes.