Dirigentes magisteriales califican como deficiente la gestión del Meduca en estos 5 años

Los dirigentes magisteriales Yadira Pino y Juan José De La Lastra, hicieron este martes un análisis y un balance sobre la gestión del Ministerio de Educación en estos últimos cinco años, la cual califican como deficiente.

“Se demostró una deficiencia y una incapacidad en resolver problemas, y no es que los problemas no se puedan resolver, hay problemas que se pueden resolver y muchos de ellos no necesitan dinero, sino una capacidad teórica - científica del funcionario que está al frente de ello, pero si tenemos funcionarios incapaces o que no conocen el sistema ni conocen los problemas, mucho menos van a poderlos resolver”, enfatizó Pino.

Añadieron que una de las deficiencias que tuvo esta administración fue la improvisación en muchos aspectos, como la de colocar en esta institución a funcionarios que no tienen el mínimo conocimiento ni manejo en el tema teórico ni científico de la parte educativa, lo que trajo como consecuencia que al momento de tomar una decisión en materia de educación, se hiciera de manera improvisada o caprichosa.

“Durante la administración del señor Varela hemos tenido dos ministros, la ministra Paredes que llevó durante más de 3 o 4 años una mesa bilateral, sin embargo, no vimos resultados concretos, allí están los compañeros en las áreas de difícil condición laboral aún exponiendo sus vidas, vimos cómo han muerto estudiantes y personas en la comunidad frente a las inclemencias del tiempo, sobre todo en la Comarca Ngäbe-Buglé que es la zona de mayor riesgos”, expresaron en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregaron que además esa improvisación ha generado que los problemas de infraestructura en las instalaciones educativas se hayan agudizado, “tenemos colegios insignes que siguen en el abandono total y esta administración no hizo nada para mejorar esta condición”.

Por otro lado, consideran que con el inicio del nuevo Gobierno, el presidente electo Laurentino Cortizo, tiene la capacidad de designar frente al Meduca a personas que tengan manejo operativo, teórico y científico que les permita conocer mejor el sistema y resolver los problemas.