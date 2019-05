General Paredes "A Panamá le urge un Plan Estratégico de Seguridad Nacional"

El general retirado Rubén Darío de Paredes indicó que ante la falta de seguridad evidenciada con el asalto a mano armada de la que fueron víctimas empresarios y un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en días pasados, a Panamá le urge un Plan Estratégico de Seguridad Nacional.

"Yo quiero decirle ya en un plan constuctivo, de que sí eso denota que hay que hacer un alto y hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en el país en materia de inseguridad, ya que la delincuencia sigue superando a la institucionalidad del país", destacó Paredes.

El general retirado considera oportuno que se ponga en acción el Plan Estratégico de Seguridad que se discutió durante la administración de Alexis Bethancourt al frente del Ministerio de Seguridad junto a organismos internacionales como la Unión Europea, México, el BID, entre otros.

"Ahí está la estrategia que es bastante buena y altamente eficiente, sin embargo la han congelado, ¿quién la ha congelado?: 'el director de la Policía y el Presidente de la República'. Tienen ese manejo, de ese estilo de una centralización excesiva, de un supraministro y entonces eso trae consecuencias, porque esto no es una empresa privada, esto no es Varela Hermanos y trae consecuencias de que es un país sumamente lento. La administración del país es lentísima, como nunca antes y ahí entra la estrategia de Seguridad. ¿Qué pasó con la estrategia de Seguridad? 'Que no se ha aplicado'".

Finalmente Paredes señaló requisitos y acciones de esta Estrategia de Seguridad interesantes que deben poseer las unidades de la Policía Nacional y las reseñó así: "la Estrategia de Seguridad yo te decía hay que ir a la calle, hay que ir adelante de la delincuencia, hay que hacer patrullaje en las barriadas no de día solamente, después de las 6:00 de la tarde o más todavía, por cuadrantes a pie, a pie, no solo en patrullas rodantes, caminando los muchachos, los policías uniformados. Hay que adiestrar, no se está adiestrando pues, hombres que valgan por tres de otros policías de la región, hombres debidamente adiestrados en defensa personal sin armas primero, que sean ellos mismos así sin armas , nada de eso se está haciendo".





Con colaboración de Ricaurte Barrios de RPCRadio.