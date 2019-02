Niegan fianza de excarcelación al expresidente Martinelli en caso pinchazos

Una solicitud de fianza de excarcelación que había sido solicitada a favor del expresidente de la República Ricardo Martinelli, fue negada este lunes por un Juez de Garantías, durante una audiencia desarrollada en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

La decisión fue dada a conocer por el juez Justo Vargas tras la deliberación dentro de esta diligencia que inició desde las 9:00 a.m., y la misma se sustentó en que el tribunal no observa una variación en cuanto a la situación relacionada con este proceso por las escuchas telefónicas ilegales y la situación jurídico penal de Martinelli, además de que hay elementos probatorios suficientes que indican la comisión de cuatro hechos punible y su detención provisional fue motivada porque el mismo no compareció de manera voluntaria a hacer frente al proceso.

Ante esta decisión, la defensa del exmandatario apeló y se fijó como fecha de audiencia de apelación para el próximo 11 de febrero a las 10:00 a.m. en la Sala 3 del SPA en Plaza Ágora.

Previo a la deliberación, el exmandatario aseguró ante el juez Vargas, que es inocente y señaló una serie de argumentos sobre las supuestas violaciones de todos sus derechos, entre los que indicó que nunca fue imputado, la falta de existencia de pruebas, que está recluido de todo, la supuesta inexistencia de su expediente en el Centro Penitenciario El Renacer, entre otras.

"Nunca me han dado el privilegio de defenderse, doble juzgamiento, me han abusado todos, absolutamente todos mis derechos, yo le pido a usted que me otorgue el privilegio de la fianza, como se le otorga a todos los panameños, yo no puedo ser una persona diferente, la ley es igual para mí como es igual para todos... señor juez, desde lo más profundo de mi alma le digo, yo soy inocente, le pido que me conceda esta fianza, porque esta fianza yo me la merezco, yo he estado preso por 20 meses casi sin ninguna justificación", declaró Martinelli.

En tanto, su defensa había planteado previamente, seis argumentaciones a favor del exmandatario para que se le otorgara la fianza de excarcelación, y ofreció como garantías dar el pasaporte ordinario y diplomático, medio millón de dólares en fianza, notificaciones periódicas cada 15 días y el impedimento de salida del país; además de no acercarse a las víctimas y querellantes y ofreció facilitar el ID de geolocalización del celular del exmandatario para que este sea monitoreado en todo momento.

Asimismo señaló que que por los cargos que se le acusa a Martinelli, basados en los artículos 167 y 168 del Código Procesal, la penalidad aplicable es de 2 a 4 años y no cabe la detención provisional, alegó que existe retraso judicial y un informe que detalla los padecimientos crónicos y problemas de salud de su representado; y añadió que su representado tiene 66 años y el Código Procesal Penal establece que ninguna persona arriba de 65 años se le debe aplicar detención provisional.

Por su parte la fiscal Delia de Castro, detalló que el Código Penal Procesal sostiene que no se debe aplicar la detención preventiva "salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia" y señala que sí existen tales exigencias, explicando que cuando el caso estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se hizo una distinción entre lo que es el plazo de detención provisional en un contexto de la extradición versus el plazo de detención al llegar a Panamá, por lo que no un hay retraso judicial.

Asimsimo, los abogados de las víctimas, comprendida por Nicomedes Castillo, Carlos Herrera Morán, David Cuevas, Rodolfo Pinzón y Mitchell Doens, calificaron como un riesgo procesal conceder una medida distinta a la detención preventiva al expresidente Martinelli dado que tiene todas las facultades para retirarse del país.

Sobre estos argumentos, Martinelli señaló "yo no soy una persona que me voy a fugar, yo no tengo ni tarjetas de crédito, yo he venido aquí para correr para diputado y alcalde y no puede ser que una persona tan mala como yo tenga 83% de aceptación, lo que me quieren a mí aquí es inhabilitar, esto es un proceso político".

Cabe recordar que el juicio oral de este caso oral fue fijado para las 9:00 a.m. del 12 de marzo de 2019, en la sede del SPA en Plaza Ágora.

Esta fue la primera comparecencia de Martinelli ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), tras la declinación de la competencia de la CSJ, para seguir procesándolo debido a que renunció al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano.

El Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá niega fianza de excarcelación solicitada por defensa de un expresidente de la República, acusado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. #OJInforma pic.twitter.com/OEKJzneszk — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) 4 de febrero de 2019