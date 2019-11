View this post on Instagram

¿Te imaginas un reto de improvisación entre el género urbano y la décima panameña? 😱😱 ¡¡Pues ya NO LO IMAGINES MÁS!! Porque llega #FlowALoPanameño 🔴🔵⚪ Para que te diviertas 😁😂 y te sientas bien panameño 🇵🇦 ESTRENO 9 de Noviembre por @telemetro en @alopanameno y @daflowinternacional 😎