Egipto presenta ciudad sumergida de más de 2,000: Hallazgos incluyen piezas de Ramsés II

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a Alejandría, con más de 2,000 años de antigüedad, que incluyen edificios, tumbas, estanques para peces y un muelle.

El hallazgo se sitúa en la bahía de Abukir y podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, importante centro durante la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto casi tres siglos y posteriormente del Imperio romano, que permaneció allí alrededor de seis siglos.

Con el paso del tiempo, una serie de terremotos y el aumento del nivel del mar provocaron la inmersión de Canopo y del puerto vecino de Heracleión.

Durante la presentación, grúas izaron lentamente varias estatuas a la superficie. “Hay muchísimos elementos bajo el agua, pero lo que podemos recuperar es limitado; son solo piezas seleccionadas según criterios estrictos”, explicó el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi. El resto, dijo, permanecerá como parte del patrimonio subacuático de Egipto.

Entre los descubrimientos destacan edificios de piedra caliza que habrían servido como templos, viviendas o talleres; depósitos y estanques tallados en roca para acuicultura y consumo doméstico; así como estatuas reales y esfinges anteriores a la época romana, incluida una parcialmente conservada de Ramsés II.

Además, los arqueólogos identificaron un barco mercante, anclas de piedra y una grúa portuaria junto a un muelle de 125 metros, utilizado como puerto para embarcaciones pequeñas durante las épocas romana y bizantina.

Sin embargo, los expertos advierten que la actual Alejandría enfrenta una amenaza similar a la que hundió estas antiguas ciudades. La urbe costera se hunde más de tres milímetros al año y figura entre las zonas más vulnerables al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Incluso en el escenario más optimista de la ONU, un tercio de Alejandría podría quedar sumergido o inhabitable para 2050.

