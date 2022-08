AMOR SIN IGUAL | Fernanda se desahoga con Norma 

En la agencia deportiva se planean otros planes en la oficina de Tobias, pues el se encontraba con Bernardo y Leandro cuadrando que el director de policía dirigiera la investigación sobre la muerte de Luciana para que no encontrara cabos sueltos. Además, tiene en mente poder reconciliarse con su hermana Fernanda que aun se mantiene molesta con él.

Fernanda habla con Norma

Como costumbre Fernanda se desahoga con su abuela Norma para hablar de sus problemas, ya que ella aún se culpa por la muerte de Luciana pero Norma le dice que se sienta así ya que la vida que llevaron esos chicos es distinta de la calle, ellos tomaron una decisión y pagan por sus consecuencias.

Lo que Norma trata de convencer a su nieta es que no crea que su hermano Tobias es un asesino, debido a que él puede ser muchas cosas pero un asesino no, Fernanda no le convence mucho pero de a poco se da cuenta del lado oscuro que oculta su hermano ante los demás.

María Antonia y su cita

María Antonia llega al mercado con su nuevo vestido confeccionado por la hija del señor Luigi, está tan hermosa que casi nadie la reconoce, pero quien iba detrás de ella a escondidas es Hugo quien inventó toda esa treta para ocultar su identidad a María Antonia, todo parece indicar que el plan va como esperaba pero, ¿Hasta cuándo seguirá con esto?

La duda de Olympia

Olympia tiene dudas sobre el plan que ha propuesto Carmen su antigua compañera de crimen, ella aún recuerda las trampas y los problemas que le hizo pasar en el pasado que la hacen dudar ahora en el presente.

