AMOR SIN IGUAL | Huracán se preocupa por decir la verdad a Poderosa

Fernanda encuentra a Nivaldo

Nivaldo se sorprende al ver que Fernanda logra dar con su paradero, pero se da cuenta que Rodrigo fue quien le dijo, y al verla le pide disculpas y le explica que no se sentía bien estar en un lugar lleno de comodidad sabiendo que sus amigos la pasaban mal en la calle.

María Antonia vs Poderosa

Aún María Antonia se muere de envidia por las atenciones que Miguel le da a Poderosa, y le dice que gana esta batalla pero no la guerra, una expresión que frustra a Angélica que les responde que no se preocupe por eso pero Miguel es todo ella, no tiene la culpa que él no se fije en una niña ... ¡Que Fuerte!

Mientras tanto, Tobías espera que todos en su agencia se vayan para así poder llamar a Donatella su novia, y decirle que pase por su oficina para una noche llena de amor.

Ramiro se enoja con Fernanda

Ramiro se impresiona al ver que su hija Fernanda lleva a todos los niños de la calle a pasar la noche, pero era evidente que él no aceptaría esa decisión, así que, Fernanda llama a su abuela para saber si pueden pasar un tiempo en el asilo.

Planes en la sombra

Leandro se mantiene molesto con Bernardo porque no le avisó sobre lo que planeaba Tobías, y su preocupación es si Caio y Huracán se mantendrían callados, pero Bernardo dice que eso no es problema porque ellos saben de lo que él es capaz de hacer.

Siguiendo con el desenlace de Huracán, Berenice llama a Miguel para avisarle que no se habían ido de Río de Janeiro porque Bernardo logró dar con ellos, y antes de que se preocupara le aseguró que ella y Caio estaban bien. Luego habla con Poderosa porque quería saber por qué no se presentó en su viaje, y ella le dice que la esposa de Ausente no logró prestarle el dinero.

Luego de su conversación con Poderosa, Huracán está preocupada porque Angélica decide encarar a Tobías para saber por qué él se quiere deshacer de ella, esto es algo que Huracán no debió contar ya que fue una de las amenazas de Bernardo.

