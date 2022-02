Béisbol Juvenil 2022: Panamá Metro empata la Serie Final

A la ofensiva destacaron por Metro: Jorge Reyes de 4-4, Omar Reluz de 5-3 y Ryan Burrowes de 4-2. Y por Este: Luis Sánchez de 4-2, Derek Pinto 4-2, Jasir Gómez de 1-1 y Ariel Lebron de 3-1.

Metro fabricó tres carreras en el primer episodio, una en el segundo, dos en el tercero, cuatro en el cuarto y dos en el octavo.

Por su parte los ‘Potros’ hicieron la suya en el primer capítulo.

“Hoy jugamos un gran béisbol, en todos los aspectos, ofensivos, defensivos pitcheo y por eso fuimos superiores al Este que no tuvo pitcheo que aguantara la ofensiva de nosotros. Al final va solo una victoria va uno 1-1 no importa que sea por abultamiento de carreras, eso no refleja que va a ser esta serie”, comentó el técnico de los capitalinos, José Murillo III

La serie se reanuda mañana jueves en el estadio Rod Carew desde las 7 de la noche.