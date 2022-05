'Canelo' Álvarez sufre ante el ruso Bivol la segunda derrota de su carrera

Bivol es el segundo púgil que bate a Canelo en sus 61 combates, después de que lo hiciera el legendario Floyd Mayweather en 2013.

Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores púgiles libra por libra, venía de escribir historia en el boxeo al convertirse en noviembre en el primer campeón indiscutible del peso supermedio (168 libras - 76,2kg).

Cumplido ese objetivo, 'Canelo' aceptó el reto de reconquistar un cinturón del mediopesado (175 libras - 79,4kg), una categoría superior, como otro paso en su ansiado camino al olimpo del boxeo mexicano.

"No me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no lo hacen por miedo a perder", recalcó 'Canelo' Álvarez en la rueda de prensa. "Hoy estaba buscando la grandeza".

El rival elegido, Bivol, demostró por qué se ha mantenido imbatido en sus 20 combates, imponiéndose al mexicano con más rotundidad que la mostrada por las tres tarjetas de 115-113.

"Es un gran campeón. En el boxeo se gana y se pierde, hoy me tocó perder", aceptó Álvarez frente a sus decepcionados aficionados.

"Sentí el peso pero no es ninguna excusa", afirmó. "Traté de hacer muchas cosas pero es un gran peleador (...) Creo que hice lo suficiente para ganar pero así es esto".

El mexicano, el púgil que más multitudes atrae en la actualidad, retó en el mismo ring a una revancha a Bivol.

"Esto no se puede quedar así", afirmó 'Canelo', que había probado con éxito esta división en 2019 ante Sergey Kovalev.

"No hay problema. Hablemos de una revancha", respondió Bivol con una puntualización: "Quiero que me traten como a un campeón".

Canelo Álvarez se queda con un balance de 57 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas y ve frenada la opción de intentar ser el primer campeón masculino indiscutible de dos divisiones.

Antes de que surgiera una posible revancha contra Bivol, se esperaba que el siguiente reto de Canelo Álvarez fuera una tercera pelea contra su archirrival Gennady Golovkin, a celebrarse el próximo septiembre.