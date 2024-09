Calle 7 Panamá: Armando y Sahiry se despiden del campo de batalla

Le podría interesar: ¡Sorpresa! Dos competidores logran salvarse de Calle 7 Panamá

Armando se despide de Calle 7 Panamá

El vampiro, el novato de la furia roja, Armando le tocó despedirse del campo de batalla de Calle 7 Panamá, opero a pesar de su salida se le vio bien optimista y comentó que se va a preparar para su regreso.

"Nos quedamos con el chico de la alegría, el chico de la sonrisa y creo que en tres meses que compartimos con este chico y me atrevo apostar, jamás lo vi con una cara que no sea una sonrisa en su cara, jamás lo vi con una mala actitud, jamás lo vi con una manera de no querer aportar al equipo", dijo el capitán de la furia roja, Jean Modelo tras la salida de Armando.

Armando se despide de Calle 7 Panamá.mp4

Sahiry se despide de Calle 7 Panamá

La competidora novata Sahiry le tocó decirle adiós al campo de batalla de Calle 7 Panamá, sin embargo a pesar del resultado se siente feliz porque ha demostrado que tiene todo el potencial y ha dado la talla con el rendimiento.

"Calle 7 no es de merecer, creo que Sol no te merecías quedar y voz estás clara con eso y por eso te molesta más. Sahiry por ahí merecías un poquito más, en todas las temporadas hay una Sahiry, alguien que se deja del lado del equipo ", comentó Facundo tras la salida de Sahiry.