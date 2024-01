Calle 7 Panamá: Así quedó el primer hit de la Etapa Verde

El primer lugar se lo llevó Jean Modelo, ganando los primeros 500 puntos, en segundo lugar llegó Cocolin acumulando 400 puntos, Dimas ganó el tercer lugar e Isaac llegó de cuarto lugar.

Cocolin expresó que todo se lo debe a Dios y que le ha demostrado que con esfuerzo sí se puede llegar a todo lo que se proponga.

Perdí competencia pero jamás perdí la confianza, Dios me acaba de demostrar que yo puedo, Dios aprieta pero no ahorca. Perdí competencia pero jamás perdí la confianza, Dios me acaba de demostrar que yo puedo, Dios aprieta pero no ahorca.

primer hit masculino.mp4

Compentencia femenina

En la etapa verde de la competencia femenina, las primeras en medirse en esta competencia individual estuvieron:

Edikelis, Rose, Marlene y Sol, siendo Edikelis la ganadora del primer hit llevándose 400 puntos.

primer hit femenino.mp4

Después siguió el segundo hit masculino y femenino, manteniendo las posiciones y consiguiendo la ventaja para otros, por ejemplo, Dimas para ser novato ha demostrado que puede llegar a una final y cuenta con el apoyo del público.