Molestias en Calle 7 Panamá: novata reclama camiseta de inmunidad

Durante la competencia de este jueves en Calle 7 Panamá, se implementó una nueva dinámica que puso a prueba a ambos bandos. Aunque el equipo amarillo logró una notable mejoría en el rendimiento de sus pasadas, fue el equipo rojo el que finalmente se impuso y se llevó la victoria del día.
Calle 7 Panamá Calle 7 - 20 de marzo de 2026 - 09:33
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Durante la competencia de este jueves en Calle 7 Panamá, se implementó una nueva dinámica que puso a prueba a ambos bandos.
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