Calle 7 Panamá: Barbie gana y Britani sale de competencia

Barbie gana y sigue en la competencia

Tras vencer en la prueba de amenazadas, La Barbie aseguró que su triunfo fue el resultado de la preparación y entrenamiento.

"Me he venido preparando para esto... Aunque tú no seas una persona, un deportista, un atleta de alto rendimiento... Todo es mental, tienes que creer en ti", dijo Jennifer Méndez.

La Barbie también agradeció a Claudia Tapasco por creer en ella y apoyarla desde el primer momento.

Britani Osbourne se despide de Calle 7 Panamá

"La verdad me siento bastante decepcionada…", fueron las palabras de Britani Osbourne tras caer derrotada ante La Barbie en la prueba de amenazadas.

Britani aprovechó y conteniendo las lágrimas para enviar un mensaje a la fanaticada que los considera como una inspiración. "No se rindan a veces las cosas pasan por algo y hay que seguir luchando porque rendirse no es una opción", dijo la modelo.

También le ofreció una disculpa a la Furia Roja por su desempeño durante el tiempo que estuvo en Calle 7 Panamá. "Ya no hay tiempo para retroceder… Espero que quizás en un futuro volver a este gran campo de batalla", puntualizó.