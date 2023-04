Calle 7 Panamá: Sofía Horna dice adiós, espera regresar

Sofía Horna se vio afectada por una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, que ha impedido su participación en las diferentes pruebas junto a la Fiebre Amarilla.

"Llegué con una mentalidad de arrasar con todo, pero las cosas no se me dieron como pensé que se me iban a dar", dijo Sofía durante el programa de este jueves. Agregó que está buscando diferentes opiniones médicas, ya que se está recomendando una cirugía en su rodilla. Adicional, tendría que someterse a terapia para rehabilitarse por completo.

Con la salida de Sofía Horna, la Fiebre Amarilla pierde a su segunda competidora consecutiva tras la salida de Elisin Azcárraga también por una lesión.