Calle 7 Panamá: Salud impide que Lei Cáceres continúe

Otro competidor sale de la temporada. En esta ocasión se trata de Lei Cáceres , de la Furia Roja, quien anunció que por temas de salud no puede continuar compitiendo en Calle 7 Panamá .

"Si estoy acá sin el uniforme, evidentemente es porque no podré competir y no solamente hoy sino que por el resto de la temporada. Quedo fuera no porque quiera, obviamente, qué más quisiera yo que estar con los muchachos aportando...", dijo Lei Cáceres.

¿Por qué Lei Cáceres salió de Calle 7 Panamá?

El competidor de la Furia Roja, llamado cariñosamente como El Maracucho, ha estado fuera varios días debido a una lesión, sin embargo su condición de salud va más allá y es más complicada.

"El tema de mi caso pues realmente se trata de salud. Me he complicado un poco con una Rabdomiólisis", fue lo que dijo Lei Cáceres.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades define la Rabdomiólisis como "la descomposición de los músculos dañados que causa la liberación del contenido de las células musculares en la sangre. Las proteínas y los electrolitos liberados en la sangre pueden causar daño a los órganos. La rabdomiólisis puede ocurrir en cualquier momento después del daño o la destrucción de un músculo. En el lugar de trabajo, los factores de riesgo pueden incluir la exposición al calor, el esfuerzo físico intenso o excesivo y los traumas directos (como una lesión por aplastamiento causada por una caída)."