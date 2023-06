Calle 7 Panamá: Comienza la 2da fase de la etapa verde

Despedidas en Calle 7 Panamá

"Lamentablemente, abandono el campo de batalla, pero me voy orgullosa", fueron las palabras de Britani Osbourne en su despedida. Por su parte, Elisin mencionó: "Le agradezco mucho a producción por la oportunidad nuevamente. Y si me dieron la oportunidad, yo tenía que salir a guerriar hasta donde el tobillo aguantara".

Tras las pruebas masculinas, Kevin Varela y Daniel Gallimore también tuvieron la oportunidad de despedirse de la fanaticada de Calle 7 Panamá.

La despedida masculina se dio en medio de la polémica, ya que aún estando en etapa verde se mantienen las estrategias de equipo.

Al respecto, Kevin Varela aseguró: "yo nunca he sido un hombre de excusas, nunca lo he sido. Yo vengo con dolencia, pero yo nunca lo pongo de excusas, yo compito... Lo de la etapa verde, en serio me cogió de sorpresa, dije voy a tomarlo de experiencia si se me da la oportunidad para una segunda temporada".

Mientras que Daniel Gallimore manifestó que se trató de un reto personal. "Señores, yo siempre me dije que esto era un reto personal, porque yo me fui la última nominación con mascarilla y allá atrás estaba, que no aguantaba ni cuatro vueltas".

Un total de 15 competidores lograron avanzar a la etapa verde de Calle 7 Panamá, ya quedan 11 y así se irá poco a poco reduciendo el grupo hasta lograr a los 4 finalistas, dos hombres y dos mujeres que se medirán en la Arena Roberto Durán, donde se realizará la última prueba de la temporada y se definirán a los campeones. ¿Quiénes serán? El próximo 15 de junio se descubrirá.