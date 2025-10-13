| Telemetro
Calle 7 Panamá inicia su temporada 26 con el regreso de experimentados y nuevos competidores

La producción de Calle 7 Panamá reveló que mantiene conversaciones con dos campeonas para su posible regreso a la competencia.

Por Ana Canto

La temporada 26 de Calle 7 Panamá arrancó este lunes con el regreso de 12 competidores experimentados y la incorporación de ocho novatos, quienes buscarán demostrar por qué merecen un lugar en el campo de batalla.

Durante este primer período, los nuevos participantes no contarán con inmunidad, mientras que las nominaciones iniciaron desde hoy y la primera competencia de eliminación se llevará a cabo este viernes.

La producción del programa reveló que mantiene conversaciones con dos campeonas para su posible regreso a la competencia, una noticia que ha generado expectativa y especulación entre los equipos, aunque aún no se ha confirmado de quiénes se trata.

Calle 7 Panamá: integrantes de los equipos rojo y amarillo

Equipo rojo

Experimentados

  • Kevin
  • Rafe
  • Elias
  • Nixon
  • Jomaris
  • Bianca

Novatos

  • Milagros
  • Rasiel
  • Miguel
  • Luccia

Equipo amarillo

Experimentados

  • Alfredo
  • Cocolin
  • Joel
  • Kenneth
  • Chiki
  • Edikelis

Novatos

  • Astrid
  • Davis
  • Joshua
  • Briana

