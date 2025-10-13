Calle 7 Panamá inicia su temporada 26 con el regreso de experimentados y nuevos competidores

Calle 7 Panamá inicia su temporada 26.

Por Ana Canto La temporada 26 de Calle 7 Panamá arrancó este lunes con el regreso de 12 competidores experimentados y la incorporación de ocho novatos, quienes buscarán demostrar por qué merecen un lugar en el campo de batalla.

Durante este primer período, los nuevos participantes no contarán con inmunidad, mientras que las nominaciones iniciaron desde hoy y la primera competencia de eliminación se llevará a cabo este viernes.

