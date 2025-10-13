Calle 7 Panamá inicia su temporada 26 con el regreso de experimentados y nuevos competidores

La temporada 26 de Calle 7 Panamá arrancó este lunes con el regreso de 12 competidores experimentados y la incorporación de ocho novatos, quienes buscarán demostrar por qué merecen un lugar en el campo de batalla.
La producción del programa reveló que mantiene conversaciones con dos campeonas para su posible regreso a la competencia, una noticia que ha generado expectativa y especulación entre los equipos, aunque aún no se ha confirmado de quiénes se trata.
Calle 7 Panamá: integrantes de los equipos rojo y amarillo
Equipo rojo
Experimentados
- Kevin
- Rafe
- Elias
- Nixon
- Jomaris
- Bianca
Novatos
- Milagros
- Rasiel
- Miguel
- Luccia
Equipo amarillo
Experimentados
- Alfredo
- Cocolin
- Joel
- Kenneth
- Chiki
- Edikelis
Novatos
- Astrid
- Davis
- Joshua
- Briana