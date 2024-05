Calle 7 Panamá: Jean Modelo no planea rendirse a pesar de la complicada situación

Jean Modelo sale de Calle 7 Panamá pero no se rendirá

Jean Modelo se convirtió en uno de los competidores que pertenecen a la fila de los amenazados, sin embargo horas antes de la competencia dejó claro desde el primer momento que no se ha rendido y no se rendirá tan fácil y que todo dependerá de lo que diga el especialista.

"Ahorita mismo estoy reparándome el corazón de la traición que recibí, pero del resto competir vamos hacer lo posible", comenzó diciendo el competidor.

El capitán de la Furia Roja dijo que todo ahora dependerá del acta médica ya que el día de ayer, no se la dieron.

Tras no haber recibido el alta médica, Modelo le tocó despedirse del campo de batalla, pero aseguró que aún tiene otra oportunidad en el regreso de la banca que será el día jueves.

Jean Modelo aún tiene otra oportunidad de volver a Calle 7 Panamá

El competidor Escarlata expresó que a pesar de que se siente en condiciones de participar en la prueba, aún su médico no le ha dado el alta para competir, por lo que le tocará esperar hasta mañana y competir en el regreso de banca.

"Me siento muy bien para competir en el día de hoy pero lamentablemente si me toca esperar un día más, me toca despedirme de hoy de amenazados", dijo Jean Modelo tras su inesperada salida.