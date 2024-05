Calle 7 Panamá: Jean Modelo se despide del campo de batalla

Modelo contó el martes que tuvo una herida profunda y que le cosieron 27 de puntos, además que se había roto el músculo de la tibia, convirtiéndose esto en una situación muy complicada, pero a pesar de eso no iba a rendir.

Jean Modelo anuncia su despedida de Calle 7 Panamá

A pesar de haber esperado hasta las últimas instancias, Jean Modelo anunció en el programa de hoy que lamentablemente se tenía que despedir del campo de batalla de Calle 7 Panamá.

"Yo aplacé y créeme que lo aplacé por algo, porque yo tenía la fe de que el día de hoy iba a llegar a competir para poder salvar mi pellejo", comenzó diciendo Modelo.

El competidor de la Furia Roja contó que fue en horas de la mañana al médico para recibir el alta médica, sin embargo recibió lo contrario.

"Aquí estoy, pero no es simplemente para decir que puedo competir, sino todo lo contrario debido a la lesión que tengo, debo decirle adiós al campo de batalla, no sé si temporal o nada no sé", expresó Modelo con tristeza.

Jean Modelo es despedido con lágrimas de Calle 7 Panamá

Con profunda tristeza la producción, competidores y la fanaticada se despide del bicampeón de Calle 7 Panamá y capitán de la Furia Roja Jean Modelo, quien sin duda alguna entregó alma vida y corazón a su equipo.