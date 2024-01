Calle 7 Panamá: Los Escarlatas le dan a Rosmary la camiseta verde

Rosmary recibe la camiseta verde

Los miembros del Equipo Rojo, votaron y por mayoría de votos, la competidora Rosmary Gilbert fue la que se le otorgó la primera camiseta verde de la temporada de Calle 7 Panamá.

"Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, que he tratado de hacer toda está temporada, no es un compromiso más que nada es mi pasión. Amo competir, amo hacer lo que estoy haciendo y con está camiseta que me están entregando se los digo a ustedes y a la fanaticada, Dios primero espero dejar está camiseta en alto está temporada", fueron las palabras que dijo Ros al recibir la anhelada camiseta verde.