Calle 7 Panamá: Me voy contenta, La Barbie dice adiós

Para Jennifer Méndez, conocida por todos como La Barbie, no era su primera prueba de amenazadas. La anterior logró imponerse y mantener su posición en Calle 7 Panamá. Sin embargo, ahora la situación es otra, especialmente cuando la etapa verde está cerca.

Mensaje de La Barbie tras abandonar Calle 7 Panamá

La Barbie también aprovechó para enviar un mensaje para un mensaje, especialmente a todas esas personas que deseaban saliera de la competencia.

"La gente que me ha apoyado, la gente que no también… pero, más bien la gente que no me ha apoyado no saben lo que uno pasa aquí en el campo de batalla y es algo impresionante, pero a darle con todo este no es el final es el comienzo de muchas cosas que vienen", dijo Jennifer Méndez.

Agregó la competidora de la Furia Roja: "La Jennifer que ven aquí no es la misma que hace dos meses atrás, así que quiero agradecerle a todos mis compañeros… Me voy contenta, me voy feliz".