Calle 7 Panamá: Primera ronda de etapa verde deja dos eliminados

Competidores masculinos

Ocho competidores masculinos se mantenían en el campo de batalla al iniciar la etapa verde, sin embargo este martes se hizo el primer recorte.

Tras tres aguerridas pruebas en el campo de batalla de Calle 7 Panamá, uno de ellos le tocó despedirse de forma definitiva.

La tabla de puntuación quedo así:

Jean Modelo 1900

Bryan 1600

Cocolin 1600

Kevin 1600

Dimas 1300

Moya 1200

Isaac 700 Captura de pantalla 2024-01-30 173837.jpg

En su despedida, Isaac dijo sentirse contento porque se lo disfrutó porque se lo propuso y lo logró.

"Me llevo la experiencia bonita de haber echo amistado, de haber conocido diferentes personas y experimentar algo nuevo en mi vida. La verdad la última semana me lo disfrute, estoy bien contento y no es que sea conforme pero así son las cosas en el campo de batalla", dijo tras su salida El Tigre.

isaac anderson.mp4

Competidoras femeninas

Un total de siete competidoras llegaron a etapa verde, pero este martes se redujo el grupo a seis. Así es, tras las tres pruebas del día la tabla de puntaciones quedó de la siguiente manera:

Marlene 2100

Edikelis 1900

Paola 1900

Rosmary 1800

Mónica 1700

Sol 1200

Nicky 1100

image.png

Nicky fue la primera competidora femenina en salir y tras su despedida dijo que se sentía orgullosa de ella y espera que su fanática también porque dio lo máximo de ella en el campo de batalla.

"Di el máximo aquí, me esforcé pelee por que era mío, no lo logre esta vez per bueno Dios sabe porque hace las cosas", expresó Isaac tras su salida.