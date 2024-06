Calle 7 Panamá: ¿Quién de las mujeres volvió al campo de batalla?

Yo no soy débil, si yo fuera débil me hubieran eliminado desde que entre, yo entreno y todas nos morimos por estar acá, Edikelys siempre la he admirado mucho. Yo no soy débil, si yo fuera débil me hubieran eliminado desde que entre, yo entreno y todas nos morimos por estar acá, Edikelys siempre la he admirado mucho.

Expresó Claudia, y por su parte, Edikelys expresó que no estaba al 100 por ciento y por eso debe abandonar el campo de batalla.

Lo hablaba con Claudia, uno se siente triste, esto es un amor odio, por otra parte siente que está liberada, ya estaba ahogada de solo estar en competencia, el desgaste físico como mental me estaba ahogando.

Expresó la tricampeona y deja claro que le deja debiendo a su fanaticada amarilla.

Por otro lado, Zory expresó su felicidad por el apoyo y lo mucho que se esforzó en esta etapa verde y por último pero no menos importante, Nicky dejó claro que es muy difícil el proceso de adaptación pero siempre se ha sentido bien estando dentro y agradeció la oportunidad.