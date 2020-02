Colorido y originalidad durante el domingo de Carnaval en Las Tablas

View this post on Instagram

El repicar de los tambores africanos se toma el parque porras, iniciando en la mañana con toda la magia y el misticismo de la fe yoruba, de las profundidades del mar emerge uno de los orishas más queridos, UN ALTAR PARA YEMAYÁ, LA REINA DE LOS MARES. Diseño: Horacio Prado Confección: Alexis Samuel Bernal #YoSoyCalleArriba #ReinaFianeth #La2020 #Soñada #VivaLasTablas #LasTablas