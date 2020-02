View this post on Instagram

¡Ufff... que noche de carros alegóricos! ✨ Hoy todos vivimos el carnaval desde la alegría y la tradición de nuestros trajes nacionales que engalanan a nuestras soberanas, ¡esto apenas comienza, vente para acá! 🤩💥 • #Carnavales2020 #Alegriaytradicion #Panama #VisitPanama #carnavalesdepanama