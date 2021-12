Una estrella de neutrones libera la energía que emite el Sol en 100,000 años

Un equipo de científicos encabezado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha estudiado una de estas erupciones en detalle y ha logrado medir las oscilaciones, o pulsos, en su brillo durante los instantes de mayor energía.

Esta información, que se publica hoy en la revista Nature, es crucial para comprender las todavía enigmáticas llamaradas gigantes de los magnetares.

"Incluso en un estado inactivo, los magnetares pueden ser cien mil veces más luminosos que nuestro Sol", apunta Alberto J. Castro-Tirado, investigador del IAA y de la Universidad de Málaga, que encabeza el trabajo.

Castro-Tirado et al. Very-high-frequency oscillations in the main peak of a magnetar giant flare