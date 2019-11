SHOWBIZ • 15 Nov 2019 - 01:38 PM

A solo una semana de que se estrene en todo el mundo la secuela de la ya legendaria película de Disney 'Frozen', su protagonista Idina Menzel, responsable además del no menos mítico tema 'Let It Go' que lidera la banda sonora de la cinta, ha revelado abiertamente que la pasión que todavía siente por su canción estrella, la cual no para de cantar a todas horas en su casa, ha terminado por crearle algún que otro problema con su hijo de 10 años.

"Mi hijo ya me ha dicho que deje de cantar a pleno pulmón cuando estoy en casa. No para de pedirme que me calle cada vez que intento cantar la canción", ha bromeado la intérprete estadounidense en una divertida entrevista a la emisora BBC Radio 2, poniendo así de manifiesto que, al margen de que sea uno de los sencillos más pegadizos de la década, 'Let It Go' no es inmune a los efectos de la saturación.

Durante la misma intervención, Idina ha revelado que trata de mantenerse alejada del micrófono cuando se encuentra disfrutando de una sesión de karaoke con sus amigos: todo ello a fin de dejar que sean ellos quienes den rienda suelta a su talento o, en su defecto, a sus ganas de expresarse sobre un escenario. Sin embargo, en ocasiones no puede resistirse a 'llevarse el trabajo' a una noche en la que se supone que debería desconectar de sus obligaciones profesionales.

"Bueno, la verdad es que intento no participar demasiado en los karaokes porque siento que la gente que debería tomar el micrófono es la que no suele tener oportunidad de hacerlo normalmente. No me gusta eclipsar a nadie, pero como me haya tomado un par de cervezas, no puedo evitar apropiarme del micrófono. Me gusta cantar 'Proud Mary' [el exitazo de Tina Turner] y por supuesto 'Let It Go'", ha confesado en su entrevista.