Muere cineasta independiente Lynn Shelton a los 54 años

Lynn Shelton, una cineasta independiente que dirigió “Humpday” y “Little Fires Everywhere,” ha muerto. Tenía 54 años.

El publicista de Shelton, Adam Kersh, dijo el sábado en un comunicado que la directora falleció el viernes en Los Ángeles debido a un desorden sanguíneo no identificado.

Shelton se había convertido en la voz principal del nuevo movimiento cinematográfico independiente estadounidense. Atrajo la atención con sus cintas de bajo presupuesto antes de destacar con su trabajo en televisión, incluyendo “Mad Men”, “Fresh Off the Boat”, “The Mindy Project” y “GLOW”.

Dirigió cuatro episodios de la miniserie de Hulu “Little Fires Everywhere”, estelarizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

“Hicimos muchas cosas juntos”, declaró Mark Duplass a través de Twitter. Él era un colaborador habitual con Shelton, protagonista de su película de 2009 “Humpday”, una representación de la sexualidad masculina a través de una mirada femenina. El actor dijo haber perdido a una “querida amiga” y elogió su creatividad.

“Ojalá hubiéramos hecho más”, añadió Duplass. “Su inagotable energía creativa y su contagioso ánimo eran incomparables. Ella me mejoró. Nos abrimos camino, nos formamos, reímos, nos impulsamos mutuamente. Como una familia. Es una profunda perdida”.

Shelton inició su carrera como cineasta alrededor de sus 35 años, después de haber sido una aspirante a actriz y fotógrafa. Llegó a escribir el guion y a dirigir ocho películas en un periodo de 14 años.

De acuerdo con el comunicado, ella tenía una “risa contagiosa, estaba llena de vida y mostraba un compañerismo que cambió la vida de muchos”.