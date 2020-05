El corto "Kapaemahu" gana el gran premio del jurado del festival Animayo 2020

EFE • 30 May 2020 - 08:28 AM

El cortometraje 'Kapaemahu', que relata una leyenda hawaiana, de Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer y Joe Wilson, bajo la dirección de animación del estadounidense Daniel Sousa, ha sido galardonado con el gran premio del jurado del Festival Animayo Gran Canaria 2020.

Debido a la pandemia de la Covid-19, este año el evento ha sido reconvertido en el Primer Festival de animacio´n, efectos visuales y videojuegos del mundo en plataforma cien por cien virtual, con más de 22.000 inscripciones de numerosos países, recuerdan sus promotores en un comunicado.

De entre las más de 1.600 obras visionadas por Animayo, se seleccionaron 67. 'Kapaemahu' (piedras de la vida) obtuvo además un pase directo para la preselección de los premios Oscar, en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, ya que Animayo es el único festival español declarado "calificador" de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Asimismo, el corto ganador recibe un premio en metálico de 3.000 euros y trofeo honorífico.

El jurado deliberó de forma telemática y accedió a pases privados vía internet, además de seguir un riguroso proceso de selección para todas las secciones a concurso basado en el guión, la originalidad, la técnica, la temática y la articulación de las ideas.

Los trabajos llegaron desde 29 países, aunque el jurado alabó de 'Kapaemahu' tanto la calidad de la obra, la originalidad del guion, el uso de la paleta de colores, como una animación tradicional.

Se trata, remarcan los organizadores, de una obra atípica al usar un antiguo dialecto hawaiano, que aumenta la magia y la particularidad de la pieza (https://vimeo.com/386890665).

El jurado internacional, que reunió a Claus Toksvig Kjaer, Cecilia Aranovich, Lizzie Nichols, Carolina Jiménez y Marcos González, también premió a 'The Tiger who Came to Tea', como Mejor 2D (https://vimeo.com/380666129); 'Wings', Mejor Cortometraje de Estudiante (https://www.youtube.com/watch?v=1dC3DSFHgZM), y 'Wade', Mejor Dirección Artística (https://www.youtube.com/watch?v=pk9uHHZl6m4).

El Mejor 3D fue 'Maestro' (https://www.youtube.com/watch?v=fT-h6BDiV50); el premio de Efectos Visuales a '400 MPH' (https://www.youtube.com/watch?v=X4O9Z6K5jWE); el de Guión, 'Avarya' (https://www.youtube.com/watch?v=CKsUyWoelsA); el de Stop Motion, 'Uzi' (https://vimeo.com/341808868); y el de Cortometraje de Humor, 'Mind my mind' (https://vimeo.com/300471953).

Las menciones especiales del jurado internacional correspondieron en Diseño de Sonido a 'He Can’t Live Without Cosmos' (https://www.youtube.com/watch?v=yzMtFCh1rIA) y el de Creatividad y Humor a 'Blind Eye' (https://www.youtube.com/watch?v=QaeTYAsV0fg).

Por su parte, el jurado nacional otorgó el premio de Mejor Cortometraje de Animación en Español-Animación con Ñ a 'El pájarocubo', de Colombia (https://vimeo.com/345212138) y dio una mención especial a 'Mi hermano Luca', de México (https://www.youtube.com/watch?v=GNxihAW8PSw).

Otros premios del Animayo 2020 correspondieron en Publicidad a 'Citizen, I’m Late' (https://www.youtube.com/watch?v=iZcoNoaDBrU), en Vídeo Musical a 'Cross me – Ed Sheeran Feat Change the Rapper & PNB Rock' (https://www.youtube.com/watch?v=S5n9emOr7SQ) y en Cinemática de Videojuegos a 'Diablo IV. By Three They Come' (https://www.youtube.com/watch?v=36r-L8RK_Zc).