"Fui muy feliz con el clima": protagonista de Plaza Catedral sobre Panamá

"Panamá no se queda atrás en cuanto a la calidez latina... lo digo de corazón, me gustó mucho, grabamos casi todo en el Casco, mis hijos se dieron más el rol de turistas y lo disfrutaron muchísimo... a mi me encanta el clima, fui muy feliz incluso con el clima, lo disfruté un montón... es una historia conmovedora, entrañable", expresó.