"Me dicen el Panzer" gana Mejor Película Extranjera en Festival de Sant Andreu de la Barca

El pasado 12 de octubre de 2025, en Sant Andreu de la Barca, Barcelona, la película panameña “Me dicen el Panzer” fue galardonada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oriana y el Festival de Sant Andreu de la Barca, consolidando su presencia en el circuito internacional del cine independiente.

El reconocimiento celebra el trabajo de un equipo que apostó por una historia valiente, profunda y cargada de identidad, representando una voz que nace desde la resistencia y el corazón, y que ahora resuena más allá de las fronteras.

Sobre la película

Dirigida por Rodrigo Quintero Arauz, “Me dicen el Panzer” es un drama biográfico que retrata los inicios de la leyenda del fútbol panameño Rommel Fernández Gutiérrez. La película es una coproducción entre Panamá y España, liderada por Infocus Video Factory Cine & TV, bajo la producción del panameño Jairo Ramos, junto a Marco Antonio Toledo Oval y Viviana Calò por parte de España.

El proyecto contó con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Industrias Cinematográficas y Audiovisual, así como con el apoyo del Programa Ibermedia, que facilitó su desarrollo y proyección internacional.

"El premio se dedica con profundo amor a la memoria de Rommel, Jackeline y Bondy, cuya energía, amor y legado viven en cada escena", expresó el equipo.

Trayectoria internacional

“Me dicen el Panzer” tuvo su estreno mundial en diciembre de 2024 en el 55th International Film Festival of India (IFFI GOA), iniciando así su recorrido internacional. Próximamente, se prepara su estreno oficial en España, permitiendo que nuevos públicos descubran esta historia.

Los Premios Oriana se han consolidado como una plataforma clave para destacar obras con riesgo creativo y autenticidad, posicionándose como un referente del cine alternativo europeo.

Con este reconocimiento, Panamá continúa mostrando su talento cinematográfico, apostando por historias que transforman, construyen memoria y merecen ser escuchadas.