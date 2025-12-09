Universidad de Panamá inaugura el Off Frame Festival en el Cine Universitario

El Off Frame Festival abrió sus puertas el pasado 27 de noviembre en el Cine Universitario, donde más de 150 espectadores se dieron cita para celebrar el talento emergente de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá . Esta iniciativa busca dar visibilidad a los proyectos académicos de las distintas carreras, evitando que queden archivados y brindándoles un espacio de exhibición ante el público panameño.

La jornada inaugural estuvo liderada por los estudiantes de cuarto año de Producción Audiovisual, turno nocturno, quienes fundaron el festival. El acto fue encabezado por la estudiante Johan Rivera, creadora del proyecto, junto a sus compañeros de grupo. Durante la velada, se presentaron los resultados de las asignaciones de Producción y Dirección de Televisión y Cine, impartidas por la profesora Blanca Pedreschi.

Entre las piezas proyectadas destacaron dos cortometrajes, un video musical y el piloto de un programa de televisión, todas producciones realizadas por los propios estudiantes como parte de su formación académica.

La conducción del evento estuvo a cargo de Lili Vargas, quien estuvo acompañada del invitado especial K4G, artista que compartió con los presentes sus experiencias profesionales y anécdotas como aporte formativo para los futuros comunicadores. Asimismo, el público participó en dinámicas interactivas con premios otorgados por los patrocinadores, además de disfrutar de palomitas y bebidas que complementaron la experiencia.

La noche cerró con la entrega de certificados al talento involucrado en las diversas producciones audiovisuales, en reconocimiento a su creatividad, dedicación y esfuerzo en esta edición del Off Frame Festival.