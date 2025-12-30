Banco Delta premia a los empresarios que impulsan el crecimiento de Panamá en la premiación del concurso Empresarios Creciendo 2025

Banco Delta realizó el evento de premiación de la sexta edición del Concurso Empresarios Creciendo 2025, una iniciativa que reconoce el impacto de las micro y pequeñas empresas panameñas.

En esta edición, cientos de emprendedores, empresarios y clientes actuales de Banco Delta se postularon a nivel nacional. Tras un proceso de evaluación riguroso, se seleccionaron 15 finalistas, de los cuales 4 empresarios fueron reconocidos como grandes ganadores, destacándose por su historia inspiradora, modelo de negocio, potencial de crecimiento, creatividad, compromiso y sostenibilidad.

Los ganadores de Empresarios Creciendo 2025 fueron:

Empresario del Año Delta

Israel Ruíz Lorenzo, fundador de Albios Panamá, empresa dedicada a la bioconversión de residuos en proteína y abono.

Empresario Creciendo

Rubén Darío Aguilar, fundador de Chauchas Express Gourmet, negocio de empanadas artesanales de gastronomía internacional.

Empresaria Creciendo

Paula Renata Rodríguez Ayola, fundadora de Cocología Jabones, especializada en jabones naturales y productos de cuidado personal sostenible.

Empresaria Comprometida con la Sostenibilidad

Paola Lizeth Ortiz Acosta, fundadora de Compostniendo El Planeta, emprendimiento enfocado en compostaje y gestión de residuos orgánicos.

Adicionalmente, 11 finalistas recibieron un reconocimiento y premios en efectivo por su destacada participación.

Durante el concurso, un jurado conformado por ejecutivos del banco y representantes de los patrocinadores evaluó cada postulación con base en seis criterios principales: historia inspiradora, sostenibilidad y comunidad, potencial de crecimiento, modelo de negocio, creatividad y diferenciación, y compromiso empresarial. El proceso incluyó además una votación digital, permitiendo la participación del público en la selección final.

“Empresarios Creciendo es una plataforma que visibiliza historias reales de empresarios que generan empleo, fortalecen comunidades y aportan al desarrollo del país. Desde Banco Delta reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos en su crecimiento con oportunidades reales”, señaló Juan E. Melillo, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco Delta.

El concurso contó con el apoyo institucional de AMPYME y Sumarse, y el patrocinio de S3 Media Agency, RPC Radio, Caliente Panamá, Telemetro Radio, Editora La Victoria, ADEN Business School y Media Holding, aliados clave en el fortalecimiento del ecosistema empresarial panameño.

Con esta sexta edición, Banco Delta reafirma su compromiso con la micro y pequeña empresa, impulsando iniciativas que reconocen, acompañan y potencian el crecimiento del empresariado nacional.