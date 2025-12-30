El 71% de los clientes de ENSA no percibirán un aumento en la tarifa eléctrica en el primer semestre de 2026

Los clientes de ENSA con un consumo superior a 300 kWh experimentarán un ajuste promedio del 2.74%.

En cumplimiento de las disposiciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), ENSA informa a sus clientes que, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el nuevo pliego tarifario del servicio eléctrico correspondiente al primer semestre del año, así como el vencimiento del FET adicional, subsidio temporal implementado por el Estado para mitigar el alza en las tarifas eléctricas.

Durante este período, el 71.5% de los clientes de ENSA no percibirán un incremento en su factura de electricidad. Este grupo se mantiene cubierto por los subsidios vigentes e incluye a los clientes residenciales con tarifa BTS, con consumos de 0 a 300 kWh, y que reciben el FET ordinario.

Los clientes con un consumo superior a 300 kWh experimentarán un ajuste promedio del 2.74%, el cual puede variar según la tarifa aplicable. Invitamos a todos nuestros clientes a mantener su consumo por debajo de los 300 kWh para evitar incrementos en su factura y continuar recibiendo el beneficio del subsidio FET ordinario.

PHOTO-2025-12-30-15-55-16 El 71% de los clientes de ENSA no percibirán un aumento en la tarifa eléctrica. Cortesía

La suspensión tarifaria de octubre de 2024 ordenada por la Corte Suprema de Justicia generó la aplicación de una tarifa desactualizada, acumulando costos que pusieron en riesgo la sostenibilidad de la cadena de agentes del sector energético y la capacidad de pago futura de los clientes. Ante esta situación, el Gobierno, a través del Consejo de Gabinete, implementó el FET adicional, que permitió neutralizar el impacto del desfase tarifario durante el período de julio a diciembre de 2025. Sin embargo, este subsidio no fue prorrogado para el período de enero a junio de 2026.

ENSA recuerda a sus clientes que el monto final de su factura depende directamente de sus hábitos de consumo. Por ello, los invitamos a hacer un uso responsable de la energía, aplicando las recomendaciones de ahorro y eficiencia que compartimos en nuestras redes sociales y canales digitales

Asimismo, ENSA reitera su compromiso con la transparencia, la información oportuna y el servicio a sus clientes, así como con la mejora continua de su red y la calidad de la atención.

ENSA atiende a 548,535 clientes, de los cuales el 81% se concentra en la provincia de Panamá, incluida el área metropolitana, que representa el 57% de la ciudad de Panamá.