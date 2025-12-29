Panamá Contenido Patrocinado -  29 de diciembre de 2025 - 16:53

Supermercados Xtra refuerza la experiencia de compra de sus clientes con la renovación de 13 sucursales a nivel nacional

Supermercados Xtra culminó durante este año 2025 con la remodelación de 13 sucursales a nivel nacional.

Como parte de su su compromiso con la mejora continua y brindar a sus clientes una experiencia de compra cada vez más cómoda, moderna y eficiente, Supermercados Xtra culminó durante este año la remodelación de 13 sucursales a nivel nacional, reforzando su presencia en distintas provincias del país.

Estas renovaciones se suman a las cinco nuevas aperturas realizadas durante el año, consolidando la red de 62 sucursales de Supermercados Xtra a nivel nacional, y reafirmando la apuesta de la empresa por seguir invirtiendo en Panamá y en el bienestar de sus clientes y comunidades.

Estas renovaciones se suman a las cinco nuevas aperturas realizadas durante el año.

“Estas remodelaciones reflejan nuestro compromiso continuo con escuchar a nuestros clientes y evolucionar junto a ellos. Cada mejora está pensada para ofrecer espacios más funcionales, modernos y agradables, manteniendo nuestra propuesta de valor: cercanía, precios bajos y productos variados y de calidad”, señaló Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra.

Las 13 tiendas remodeladas fueron Maxi Feria Xtra Paseo David y Xtra Market Bugaba (Chiriquí), Súper Xtra Penonomé y Xtra Market Aguadulce (Coclé), Xtra Market Cuatro Altos (Colón), Xtra Market Villa Lucre, Xtra Market Vía Israel y Súper Xtra Ojo de Agua (Panamá); Xtra Market La Marquesa, Xtra Market Anclas Mall y Xtra Market Chorrera (Panamá Oeste); y Súper Xtra Santiago Terminal y Xtra Market Santiago Plaza (Veraguas).

Las adecuaciones realizadas estuvieron enfocadas en trabajos de infraestructura y modernización.

Las adecuaciones realizadas estuvieron enfocadas en trabajos de infraestructura y modernización; optimizar la experiencia de compra, mejorar la circulación interna de las tiendas, modernizar áreas clave y fortalecer la oferta de productos y servicios, manteniendo siempre el enfoque en la atención cercana y eficiente que caracteriza a la marca.

En algunas sucursales también se realizaron ajustes en áreas como farmacias, servicios complementarios y equipos de refrigeración, siempre bajo criterios de eficiencia operativa, orden y mejor visual para los clientes.

Supermercados Xtra reafirma su visión de crecimiento sostenible y su confianza en el mercado panameño.

Con estas acciones, Supermercados Xtra reafirma su visión de crecimiento sostenible, su confianza en el mercado panameño y su compromiso con seguir fortaleciendo la experiencia de compra, la atención al cliente y la relación con las comunidades donde opera.

