Club Milla de MAPFRE reconoce a corredores panameños por su desempeño en seguros de vida

El Club Milla no es una competencia cualquiera. Es una iniciativa de MAPFRE que premia el desempeño en la comercialización de seguros de vida, un producto que no se vende por impulso, sino que se gana con confianza y persistencia. La mecánica es simple: los corredores acumulan “millas” por cada venta. Quienes superan las 100.000 millas entran en el grupo selecto y acceden a una serie de beneficios que no se limitan a premios simbólicos.

Este año, los 25 miembros selectos se reunieron en Río de Janeiro. Pero el viaje es solo una parte del reconocimiento. El club ofrece mentorías con expertos de la región, acceso a conferencias internacionales, herramientas digitales y una biblioteca con más de 100 artículos, podcasts y contenidos para el trabajo diario.

Seguros (1).jpg Dos corredores panameños han conseguido poner el nombre del país en lo más alto del sector asegurador regional. Cortesía

Juan Carlos Sánchez cuenta que cuando le hablaron del Club Milla, fue escéptico. “Siempre hay nuevos inventos”, recuerda. Pero al explorarlo con su esposa, también corredora, descubrió que era algo más que una vitrina de premios. “Nos gustó porque aporta a tu carrera. No es solo reconocimiento, es formación, es material, es proyección”, explica.

Su experiencia ha tenido un impacto directo en su equipo. “Nosotros tenemos más de ocho corredores y ejecutivos que manejan cuentas a nivel nacional. Siempre hay que motivarlos. Cuando necesito ideas, entro a la página del Club Milla y encuentro artículos, consejos, temas para hablarles. Eso para mí aporta valor de forma tangible”, comenta.

Pero el mayor valor, dice, está en el intercambio humano. “Conocí a un señor de 68 años de Uruguay que recorre 6.000 km al mes vendiendo seguros. Esa energía se contagia. Y como no competimos entre países, hay apertura para compartir. Esas experiencias uno se las lleva al equipo”.

¿Y qué significa esto para Panamá? Significa que hay talento local compitiendo de tú a tú con mercados como Colombia o Brasil. Que los corredores panameños tienen con qué destacar, y lo están haciendo. También plantea una invitación: ¿cuántos más podrían beneficiarse de un espacio que no solo premia, sino que enseña?

En un momento donde la tecnología cambia el juego y donde muchos dudan del futuro del oficio, este tipo de plataformas refuerzan una verdad sencilla: el conocimiento sigue siendo una ventaja. Y el acompañamiento humano, una necesidad.

Para quienes están en el negocio del seguro, o para quienes apenas comienzan, el mensaje es claro. El Club Milla no es un premio, Es una comunidad, una herramienta y una oportunidad para seguir creciendo.