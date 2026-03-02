HONOR en MWC 2026: IA Aumentada, el Robot Phone y el Nuevo Plegable Magic V6

En el MWC 2026, HONOR presentó avances clave en su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y aceleró su ALPHA PLAN, basado en tres pilares: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. La marca mostró una estrategia clara: integrar inteligencia artificial centrada en el ser humano en todo su ecosistema, combinando hardware y software para responder a necesidades reales.

La gran novedad fue el Robot Phone, un concepto que redefine el smartphone tradicional al incorporar inteligencia corpórea y movimiento físico. Más que un dispositivo estático, integra un micromotor propio y un sistema de gimbal ultracompacto 4DoF que permite movimientos robóticos, seguimiento inteligente y estabilización avanzada. Puede ajustar su perspectiva en tiempo real, seguir al usuario en videollamadas, responder con lenguaje corporal e incluso realizar movimientos expresivos al ritmo de la música. Equipado con sensor de 200MP, estabilización de tres ejes y funciones como AI SpinShot, busca acercar el video móvil a una narrativa cinematográfica profesional.

image

En paralelo, el HONOR Magic V6 se posiciona como el nuevo referente plegable. Con un perfil ultrafino de 8.75 mm, resistencia IP68 e IP69 y una batería Silicon-Carbon de 6660mAh con 25% de contenido de silicio, redefine la autonomía en dispositivos plegables. Incorpora pantallas LTPO 2.0 de hasta 6000 nits, reducción significativa del pliegue y mejoras de confort visual. Impulsado por Snapdragon 8 Elite Gen 5, ofrece alto rendimiento, multitarea optimizada por AI y compatibilidad fluida con el ecosistema de Apple.

El ecosistema se amplía con MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, que integran AI para productividad avanzada en tablet y portátil. Además, HONOR presentó su primer robot humanoide, enfocado en asistencia comercial, inspecciones y compañía, extendiendo su experiencia móvil hacia la robótica de consumo. En conjunto, HONOR demuestra una apuesta integral por dispositivos más inteligentes, adaptativos y conectados, donde la AI evoluciona de lo digital a lo físico.