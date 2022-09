LLYC y Ciudad del Saber analizan retos de comunicación de las startups panameñas

Cristina Collazos, gerente del Programa de Inversión en Startups de la Fundación Ciudad del Saber, argumentó que: “Según el Estudio Global de Emprendimiento (GEM), en Panamá 7 de cada 10 personas con intención de emprender un negocio vieron influenciadas sus decisiones por la pandemia de COVID19, lo cual evidencia la expansión el sector y la importancia que la comunicación debe jugar en su solidez”.

Por su parte, Vicente Barletta, director senior de Proyectos Especiales hizo énfasis en los 5 Momentos Claves para Comunicar y las Claves de la Comunicación para Startups, argumentando que: “incorporar la comunicación en sus planes estratégicos de negocio les ayudará a conectar con las comunidades deseadas y será un catalizador en la consecución de sus propios objetivos, ya sean de inversión, posicionamiento o venta”.

A su vez, el estudio contó con la colaboración de Khaled Alhaj, CEO de Munily, un software para la administración de edificios y condominios y que se ha posicionado como una de las startups más prometedoras creadas en Panamá.

LLYC PANAMA_INFORME FINAL_STARTUPS.pdf

Las claves de comunicación de las startups

1. HAZ DE LA COMUNICACIÓN UNA PRIORIDAD.

Desde la creación del proyecto, la comunicación debe estar incluida en el plan de negocio de la nueva empresa. Comunica, aunque creas que no lo necesitas. La startup debe anticiparse y tener en cuenta que, si no se comunica con alguien, no puede asumir lo que está pensando.

2. LA COMUNICACIÓN ES UNA CARRERA DE FONDO.

La comunicación es una carrera de fondo en la que la consistencia y la recurrencia son claves. La startup no puede detenerse ni siquiera cuando ha llegado a cumplir uno de los objetivos. La comunicación debe planificarse con una visión a largo plazo y como un intangible que aportará valor añadido a la estrategia de negocio.

3. CREA UNA RED DE ALIADOS EN LA QUE APOYARTE.

Conocer a los periodistas que siguen la actualidad del sector en el que opera la startup y entender cómo funciona la prensa es de vital importancia. El sector de los medios de comunicación tiene sus propias particularidades y vive un proceso de constante adaptación para hacer frente a la digitalización y la caída de los lectores. Para ello es clave un buen plan de relacionamiento mediático.

4. LA COMUNICACIÓN NO ES MARKETING

Los medios de comunicación son un escaparate que permite darse a conocer y llegar a los públicos de interés, pero no son una plataforma de venta del producto al servicio de la startup. Hay que elaborar y explicar la historia de la empresa para los medios de comunicación y atraer la atención de sus audiencias.

5. UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.

No olvides la comunicación interna. Antes de comunicar a nivel externo, el primer público de una startup es su propio equipo, y por ello debe ser el primero en conocer las noticias. El equipo no solo es una pieza indispensable de las startups y scaleups, sino que los empleados son los mejores embajadores del proyecto y actúan como tractores de talento para la empresa.

6. LA COMUNICACIÓN TAMBIÉN ES DIGITAL.

No cabe duda de que la aceleración de la digitalización está afectando a todos los sectores, incluido el sector de la comunicación. Las fronteras entre el offline y online ya no existen y es por ello por lo que no hay plan de comunicación exitoso que no contemple la comunicación digital. Ésta va más allá de contar con una página web y perfiles en redes sociales, algo que toda startup de recién creación tiene integrado ya en su estrategia. Uso de nuevos formatos, escucha y analítica en redes, identidad digital de directivos y empleados o el marketing de influencia son solo algunos ejemplos de un largo etcétera que nos ayudarán a impulsar acciones transformadoras desde una visión holística y un despliegue transversal de la comunicación.

7. EL RELOJ BIOLÓGICO DE LA STARTUP.

Hacer las cosas a tiempo es clave. La startup necesita una comunicación ágil, veloz y planificada en la medida de lo posible para poder anticiparse, pero que a su vez sepa adaptarse a los continuos cambios por los que se pueden atravesar.

8. TERMÓMETRO DEL MERCADO.

Además de la prensa, las instituciones públicas y organizaciones empresariales son otros de los públicos de interés de las startups. Tener un plan de relacionamiento institucional favorecerá esta interacción, así como el networking, siempre tan necesario para el negocio.

9. CONQUISTAR LOS CORAZONES, NO SOLO LAS CABEZAS.

Más allá del negocio, la comunicación implica una parte más emocional. Por eso, la startup debe construir un storytelling con el que explicarse y transmitir a los diferentes públicos los mensajes adecuados en cada momento, contando con el respaldo de un storydoing sólido.