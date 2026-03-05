+Móvil es reconocida por tercer año consecutivo como la red móvil y fija más rápida y estable de Panamá

+Móvil, empresa 100% panameña y referente tecnológico del país, ha sido reconocida por tercer año consecutivo por Ookla, líder mundial en inteligencia de conectividad y análisis de redes, como la red móvil y fija más rápida y estable de Panamá.

Este importante reconocimiento, otorgado a través de los prestigiosos Speedtest Awards, se basa en el análisis de millones de pruebas realizadas por usuarios mediante Speedtest by Ookla durante el período de evaluación del tercer y cuarto trimestre del año 2025.

La medición contempla pruebas efectuadas en dispositivos capaces de conectarse a la tecnología más avanzada disponible en el mercado, garantizando resultados basados en la experiencia real de los consumidores.

Stephen Bye, Presidente y Consejero Delegado de Ookla, una división de Ziff Davis, destacó que: "Mantener la distinción de los Speedtest Awards de forma continuada desde 2023 consolida la posición de liderazgo de +móvil en el mercado panameño de las telecomunicaciones. Estos galardones se basan en datos objetivos y pruebas independientes, por lo que este hito adquiere una relevancia especial. Estos reconocimientos reflejan el compromiso de +móvil al ofrecer a sus clientes la conectividad más veloz y eficiente del sector”.

Ookla confirmó que +Móvil alcanzó las velocidades más altas y los niveles de estabilidad más consistentes tanto en red móvil como fija en Panamá. El reconocimiento fue entregado en Barcelona, España, en el marco del principal encuentro global de la industria de telecomunicaciones, reafirmando el liderazgo de +Móvil en innovación, calidad y desempeño de red.

Una techco que impulsa la calidad de vida:

Como empresa que evoluciona hacia un modelo Techco, +Móvil entiende que la conectividad es mucho más que velocidad: es productividad, educación, entretenimiento, telemedicina y desarrollo económico. Por ello, la compañía trabaja de manera constante y rigurosa para mantener los más altos estándares de velocidad, estabilidad y cobertura, impactando directamente en la calidad de vida de millones de panameños.

Este reconocimiento internacional no solo valida el desempeño técnico de su red, sino que también llena de orgullo al país al posicionar a una empresa 100% panameña en el más alto nivel de competitividad tecnológica regional.

Al recibir el reconocimiento, Ana Patricia Salazar, VP de B2C de +Móvil, expresó: “Nos sentimos profundamente orgullosos de recibir, por tercer año consecutivo, este reconocimiento de Ookla como la red móvil y fija más rápida y estable de Panamá. Este logro es el resultado del trabajo constante y comprometido de nuestros equipos, así como de una visión clara: convertirnos en una verdadera techco que pone la tecnología al servicio de las personas. Nuestros clientes son el centro de todo lo que hacemos, y cada inversión, cada mejora y cada innovación están pensadas para ofrecerles la mejor experiencia posible. Agradecemos a Ookla por este reconocimiento y, sobre todo, a nuestros clientes por su confianza en nosotros.”

Con este logro en 2026, +Móvil reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura, innovación tecnológica y expansión de cobertura en su red fija y móvil, consolidándose como el operador que ofrece la mejor experiencia de conectividad en Panamá y como una empresa panameña que deja huella en el escenario internacional.

+Móvil ahora, es más.