Naturgy integra equipos mecanizados para ampliar la poda preventiva cerca de líneas eléctricas.

Naturgy integró dos podadoras mecanizadas de última generación a sus equipos de mantenimiento del arbolado cercano a la red eléctrica, dentro de las labores de gestión preventiva de la vegetación que se realizan en distintos puntos del país.

Con estos nuevos equipos es posible intervenir árboles que superan los 20 metros de altura y trabajar en zonas donde el acceso suele resultar más complejo para las cuadrillas técnicas, como áreas con vegetación densa o espacios reducidos dentro de comunidades.

Al incorporar tecnología mecanizada en estas tareas, Naturgy puede ejecutar podas con mayor precisión y ampliar el alcance de los trabajos preventivos alrededor de las líneas de distribución eléctrica.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos orientados a reducir interrupciones en el servicio que pueden presentarse cuando las ramas entran en contacto con el cableado, una situación que impacta directamente la actividad diaria de hogares y comercios.