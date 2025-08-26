St. Georges Bank y Mapfre renuevan alianza con  una tarjeta de crédito con más beneficios.

Con la idea de brindarle mayores beneficios a sus clientes, St. Georges Bank y Mapfre anuncian el relanzamiento de su tarjeta de crédito Mastercard MAPFRE, la cual mantiene un programa de beneficios y descuentos exclusivos en pólizas de autos, incendio, accidentes personales y viajes, entre otros.

Con esta tarjeta los clientes pueden obtener hasta 15% de descuento en pólizas de auto, 5% en pólizas de incendio, accidentes personales y seguros de viajes, y 5% de cashback por compras en farmacias.

Además, la tarjeta Mastercard MAPFRE ofrece membresía gratis al realizar 4 transacciones al mes, Cuotas Promerica que permite pagar en plazos de 3, 6, 9 o 12 meses al 0 % de interés las pólizas de Mapfre y tarjetas adicionales gratis.

Esta tarjeta también cuenta con el respaldo de la tecnología de Mastercard; líder global en tecnología de pagos comprometido con la innovación, la seguridad y la inclusión financiera. A través de su ecosistema de soluciones digitales, Mastercard facilita experiencias de pago más rápidas, seguras y accesibles, adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de los consumidores y empresas.

Para obtener más información sobre cómo adquirir la tarjeta Mastercard MAPFRE, los interesados pueden visitar el sitio web de St. Georges Bank: www.stgeorgesbank.com

Acerca de St. Georges Bank

St. Georges Bank inició sus operaciones bajo la licencia internacional el 1 de abril de 2002. En el año 2004, contando ya con una licencia general aprobada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, incursiona en la banca local con un enfoque en la Banca Privada.

Buscando diversificar su portafolio de negocios, en el 2007 adquiere el 100% de Promerica, S.A., negocio dirigido al segmento de tarjetas de crédito. En el segundo semestre de 2010, St. Georges Bank lanza al mercado el producto de préstamos personales y en el 2012 el de préstamos de auto, así como los préstamos hipotecarios.

Brindamos una amplia gama de productos y servicios, los cuales se ofrecen a través de su Banca Personal, Empresarial, Privada y Regional, haciendo uso de sus 11 sucursales.

Acerca de MAPFRE

MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el mercado español, es la mayor aseguradora española en el mundo, el tercer grupo asegurador en Latinoamérica y se encuentra en el Top 10 en Europa por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 35.000 empleados y en 2024, sus ingresos se aproximaron a los 34.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 902 millones de euros. Más información en https://noticias.mapfre.com.

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a lograr su máximo potencial.