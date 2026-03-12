Telered fortalece su alianza con Discover® Network y lanza su nueva Tarjeta Débito Clave que permite transaccionar internacionalmente

Telered, líder en el procesamiento de pagos electrónicos en Panamá anuncia el lanzamiento de la innovadora Tarjeta Clave, resultado de una alianza estratégica con Discover® Network. Esta colaboración marca un hito en la historia financiera del país, al permitir, por primera vez, que una tarjeta débito 100% panameña cuente con aceptación global y acceso a transacciones internacionales seguras y sin fronteras.

Para conmemorar este logro histórico, Caja de Ahorros, un banco estatal de Panamá, se convirtió en el primer banco en procesar una transacción internacional con Clave, realizada en Miami, marcando oficialmente el lanzamiento de la tarjeta Clave para su uso global.

Equipada con tecnología chip, pagos sin contacto y compatibilidad con billeteras digitales, Clave permite a millones de usuarios realizar pagos y compras de manera más ágil. Asimismo, facilita el acceso a servicios globales de streaming, plataformas internacionales de pago como PayPal, compras en línea y más.

“La visión que tuvimos en Telered da hoy un salto trascendental. Nos llena de orgullo anunciar que, en alianza estratégica con Discover® Network, por primera vez, una tarjeta de débito panameña permitirá a los tarjetahabientes efectuar transacciones internacionales, disfrutando al mismo tiempo de los estándares de seguridad, respaldo y digitalización que caracterizan a la Nueva Clave”, señaló Alexander Acosta, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Telered.

Discover Network y Diners Club International® cuentan con aceptación conjunta en más de 185 países y territorios², ofreciendo a sus tarjetahabientes amplia aceptación en millones de establecimientos alrededor del mundo³.

“El lanzamiento de nuestra alianza estratégica con Telered marca un hito importante en nuestro crecimiento estratégico en la región”, indicó Alejandro Orestano, Vicepresidente de Mercados Internacionales de Discover. “Esto amplía el acceso a soluciones de pago para quienes viajan y realizan compras en Panamá, reforzando nuestro compromiso de ofrecer experiencias ágiles, seguras y convenientes para los tarjetahabientes.” Telered continúa trabajando con instituciones financieras en todo el país para asegurar la habilitación total de Discover® Network en comercios y cajeros automáticos a nivel nacional, al mismo tiempo que respalda la emisión progresiva y migración hacia la nueva Tarjeta Clave.

“La integración de este sistema representa no solo un hito para Caja de Ahorros, sino un avance significativo para Panamá. A través de este lanzamiento, en alianza estratégica con Telered y Discover® Network, incorporamos al sistema financiero una tecnología de vanguardia ahora disponible para nuestros 95,000 clientes de Tarjeta Clave, mientras impulsamos un ecosistema de pagos internacionales más seguro, moderno y completamente digital. Con ello, fortalecemos nuestras soluciones de pago y posicionamos a Panamá junto a las economías más desarrolladas del mundo, donde la innovación genera confianza, dinamiza el comercio y acelera el crecimiento. Este es el tipo de progreso que impulsa a una nación hacia adelante”, afirmó Andrés Farrugia G., Gerente General de Caja de Ahorros.

Clave es la red nacional de pagos electrónicos en Panamá, conectando a más de 30 instituciones financieras y más de 2,000 cajeros automáticos, permitiendo a los usuarios realizar retiros, pagos, transferencias, recargas y compras con altos estándares de seguridad. Con más de 2.5 millones de tarjetas emitidas, la Tarjeta Débito Clave es el método de pago más utilizado en el país, acompañando a los usuarios en sus transacciones 24/7 en puntos de compra físicos y en línea, y promoviendo la inclusión financiera y la conveniencia para los panameños en su vida diaria.

“Con la nueva Clave, los panameños podrán disfrutar momentos únicos con una experiencia de pago más moderna y segura. Telered continúa fortaleciendo y modernizando la red de pagos instantáneos del país, orgullosamente como un operador 100% panameño que impulsa la innovación y conecta a Panamá con el mundo”, añadió Acosta.

Sobre Telered

TELERED, S.A. es el principal procesador de transacciones de pagos electrónicos en Panamá, contribuyendo al desarrollo económico del país a través de sus plataformas tecnológicas ACH Directo, ACH Xpress, Xpress, Mis Pagos Hoy y Clave. Telered administra Clave, la mayor red interbancaria de cajeros automáticos y terminales POS en Panamá. Clave cuenta con 35 años de operación, 2.5 millones de tarjetas débito emitidas, más de 2,000 cajeros automáticos y más de 30 instituciones financieras afiliadas.

Acerca de Caja de Ahorros

El Banco de la Familia Panameña es una entidad bancaria estatal con más de 91 años de solidez y confianza, enfocado en su visión de “bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad”.

Su misión se centra en brindar soluciones financieras con eficiencia, tecnología, y un equipo comprometido.

Junto a sus más de 2,200 colaboradores, sus valores se fundamentan bajo los principios de integridad, empatía, calidad, transparencia y productividad.

Cuenta con más de 60 sucursales, 1 sucursal Móvil, más de 300 cajeros automáticos y más de 300 Caja Amiga, a nivel nacional, un centro de atención telefónica 800-2252 y su asistente virtual A.N.D.R.E.A. al 6949-0076.

