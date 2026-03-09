FAE Panamá 2026 celebra nuevas miradas escénicas con una programación de primera

El Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE) 2026 se celebrará del 16 al 20 de abril con una programación excelente, diversa y vibrante, ya confirmada, que reúne a compañías y creadores de América y Europa. Esta edición apuesta por la reflexión, la identidad y la innovación artística, proponiendo un diálogo entre teatro, danza y circo que conectan culturas y emociones a través de propuestas contemporáneas de alto nivel.

En teatros y espacios escénicos se presentará, de España: Malditas plumas , inspirada en el género de la revista española y su picaresca, una obra que juega con la transformación, la interacción con el público y la difusa frontera entre ficción y realidad, con la potencia y el humor característicos de la gran Sol Picó, una de las máximas figuras de la danza contemporánea ibérica, quien abrirá el FAE Panamá en esta ocasión.

La representación de Colombia es encabezada por Negro, un viaje a la memoria del pasado, presente y futuro de un país marcado por el racismo, la homofobia y la estigmatización, narrado desde la mirada inocente de la niñez, de la mano del reconocido dramaturgo y director Johan Velandia y su grupo La Congregación Teatro.

FAE (1)

La programación se amplía con Los trazos de la memoria (Costa Rica/Panamá), escrita y dirigida por el director tico-guatemalteco Jorge Hugo Carrillo, una obra que transita del duelo a la esperanza y convierte el teatro en un espacio de diálogo íntimo y social sobre la migración, el tiempo y la ausencia. Y desde Estados Unidos, The Other Witch (La otra bruja), propone una experiencia multimedia que integra danza contemporánea, video, música y texto, alrededor de la figura mítica de la bruja en distintas culturas.

Argentina presenta uno de los montajes de mayor éxito de los últimos años en buena parte del mundo, El brote, de la Compañía Criolla, dirigida por Emiliano Dionisi, donde un actor enajenado comienza a confundir el teatro con la realidad, y de Cuba llega Favez, pieza que visibiliza la historia de Enriqueta Fávez, quien debió vestirse de hombre para lograr estudiar medicina en tiempos en que las mujeres no podían hacerlo.

De Panamá tendremos Historia de un punto y una línea, de la compañía de danza Wa-ta, de Omaris Mariñas, una metáfora visual basada en la obra de Kandinski, sobre el encuentro, la diferencia y la construcción de vínculos; así como No soy Sissi, de Jaime Newball, que entre el mito de Sísifo y la historia personal plantea la posibilidad de soltar las cargas impuestas como un acto de reafirmación. Y La Condesa, de Abdiel Tapia, una propuesta que promueve la tolerancia y el respeto, especialmente hacia quienes han sido marginados por su diversidad.

El FAE 2026 incluirá funciones en salas y espacios al aire libre, propuestas para toda la familia y presentaciones especiales en escuelas primarias públicas, acercando las artes escénicas a nuevos públicos desde edades tempranas. La información actualizada estará disponible en las redes sociales oficiales FAE Panamá en Facebook y X (Twitter), y los boletos ya se encuentran a la venta en Tustiquetes.com.