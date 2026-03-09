Grupo Silaba presenta el Kerry Rely R8: el pickup diseñado para los desafíos reales

Grupo Silaba, distribuidor automotriz con 35 años en el mercado panameño presenta oficialmente el Karry Rely R8, un pickup robusto y versátil, pensado para el panameño que maneja en la ciudad de lunes a viernes, sale al interior el fin de semana y, cuando el trabajo lo pide, necesita un vehículo que responda de verdad. El R8 llega con motor turbo diésel, sistema 4x4 y tres versiones de equipamiento, respaldado por la red de servicios a nivel nacional de Grupo Silaba.
Preparado para los desafíos diarios de Panamá
El Rely R8 está diseñado pensando en las condiciones de nuestras calles y carreteras. Equipado con motor turbo diésel de 2.3 litros que genera 163 hp y 420 Nm de torque, transmisión manual de 6 velocidades en sus versiones WorkTruck y Luxury, o automática de 8 velocidades en su versión Limited, y sistema 4x4 con chasis metálico completo, el R8 ofrece tracción y estabilidad en cualquier superficie. Su capacidad de carga útil de 625 kg y remolque de hasta 3,000 kg lo convierten en un aliado ideal tanto para jornadas de trabajo exigentes, así como para escapadas de fin de semana.
El diseño exterior presenta rines de aleación de 17 o 18 pulgadas según versión, iluminación LED completa con faros automáticos y limpiaparabrisas con sensor de lluvia. Su vagón, rack de techo y estribos laterales facilitan tanto el transporte de equipos y materiales como las actividades recreativas. Para terrenos más exigentes, la versión Limited incluye 7 modos de manejo adaptables, Crawl Control, vista de chasis transparente y diferencial delantero con bloqueo.
Tecnología y seguridad de nivel superior
El interior combina funcionalidad con comodidad moderna: pantalla táctil flotante de 12.3 o 15.6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, clúster digital LCD, asientos de cuero ventilados con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico y cámara 360°.
En seguridad, incorpora sistemas ADAS avanzados como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril y sistema de luces altas inteligente. Con 7 airbags, control electrónico de estabilidad, estructura reforzada y asistencia de arranque en pendiente, el R8 ofrece protección integral para el conductor y su carga.
Tres versiones pensadas para Panamá
El Karry Rely R8 llega en tres versiones: Comfort con precio de introducción desde $19,995 + ITBMS con transmisión manual, Luxury desde $23,995 + ITBMS con equipamiento premium y transmisión manual, y Limited desde $25,995 + ITBMS con transmisión automática de 8 velocidades y tecnología completa.
Disponibilidad y respaldo
El Karry Rely R8 está disponible en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional desde $19,995 + ITBMS. Todas las versiones incluyen 3 años de garantía de fábrica o 100,000 km y el respaldo de 35 años de experiencia automotriz de Grupo Silaba en el mercado panameño. Para más información, visita www.gruposilaba.com o comunícate con cualquier de nuestras diez sucursales a nivel nacional.