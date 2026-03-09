Grupo Silaba presenta el Kerry Rely R8: el pickup diseñado para los desafíos reales

Grupo Silaba, distribuidor automotriz con 35 años en el mercado panameño presenta oficialmente el Karry Rely R8, un pickup robusto y versátil, pensado para el panameño que maneja en la ciudad de lunes a viernes, sale al interior el fin de semana y, cuando el trabajo lo pide, necesita un vehículo que responda de verdad. El R8 llega con motor turbo diésel, sistema 4x4 y tres versiones de equipamiento, respaldado por la red de servicios a nivel nacional de Grupo Silaba.

“El Rely R8 es el pick up que el panameño estaba esperando: un vehículo que se mueve a tu ritmo de vida, que te lleva a donde quieras el fin de semana y que, cuando el trabajo lo exige, está listo para asumir cualquier desafío”, afirma Roberto Bremner, Gerente de Marca Omoda | Jaecoo y Karry. “Logramos combinar confort, tecnología y esa robustez necesaria en un solo modelo. El R8 lo tiene todo, y esa confianza se siente desde el primer segundo frente al volante”.

Preparado para los desafíos diarios de Panamá

El Rely R8 está diseñado pensando en las condiciones de nuestras calles y carreteras. Equipado con motor turbo diésel de 2.3 litros que genera 163 hp y 420 Nm de torque, transmisión manual de 6 velocidades en sus versiones WorkTruck y Luxury, o automática de 8 velocidades en su versión Limited, y sistema 4x4 con chasis metálico completo, el R8 ofrece tracción y estabilidad en cualquier superficie. Su capacidad de carga útil de 625 kg y remolque de hasta 3,000 kg lo convierten en un aliado ideal tanto para jornadas de trabajo exigentes, así como para escapadas de fin de semana.

Grupo Silaba - Kerry Rely R8

El diseño exterior presenta rines de aleación de 17 o 18 pulgadas según versión, iluminación LED completa con faros automáticos y limpiaparabrisas con sensor de lluvia. Su vagón, rack de techo y estribos laterales facilitan tanto el transporte de equipos y materiales como las actividades recreativas. Para terrenos más exigentes, la versión Limited incluye 7 modos de manejo adaptables, Crawl Control, vista de chasis transparente y diferencial delantero con bloqueo.

Grupo Silaba - Kerry Rely R8 (3)

Tecnología y seguridad de nivel superior

El interior combina funcionalidad con comodidad moderna: pantalla táctil flotante de 12.3 o 15.6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, clúster digital LCD, asientos de cuero ventilados con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico y cámara 360°.

Grupo Silaba - Kerry Rely R8 (1)

En seguridad, incorpora sistemas ADAS avanzados como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril y sistema de luces altas inteligente. Con 7 airbags, control electrónico de estabilidad, estructura reforzada y asistencia de arranque en pendiente, el R8 ofrece protección integral para el conductor y su carga.

Grupo Silaba - Kerry Rely R8 (4)

Tres versiones pensadas para Panamá

El Karry Rely R8 llega en tres versiones: Comfort con precio de introducción desde $19,995 + ITBMS con transmisión manual, Luxury desde $23,995 + ITBMS con equipamiento premium y transmisión manual, y Limited desde $25,995 + ITBMS con transmisión automática de 8 velocidades y tecnología completa.

Disponibilidad y respaldo

El Karry Rely R8 está disponible en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional desde $19,995 + ITBMS. Todas las versiones incluyen 3 años de garantía de fábrica o 100,000 km y el respaldo de 35 años de experiencia automotriz de Grupo Silaba en el mercado panameño. Para más información, visita www.gruposilaba.com o comunícate con cualquier de nuestras diez sucursales a nivel nacional.