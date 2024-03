Una tarjeta con sentido, Banesco y Mastercard presentan 1era Touch Card en el mercado panameño

“El estándar Touch Card de Mastercard es un claro ejemplo de nuestro compromiso con construir una economía digital inclusiva, en que nadie quede excluido de los avances tecnológicos y los beneficios de la revolución digital,” comentó Kristine Matheson, Country Manager para Panamá, Costa Rica y Nicaragua en Mastercard. “Estamos muy entusiasmados de lanzar nuestra primera Touch Card en el país, ofreciendo a cada vez más panameños la posibilidad de disfrutar de experiencias de pago digitales seguras, sencillas y accesibles”, agregó Matheson.

Beneficios de la Touch Card de Banesco Panamá

Esta nueva tarjeta de débito cuenta con los beneficios tradicionales de las tarjetas Banesco, incluyendo la posibilidad de dar de alta pagos recurrentes, realizar compras por internet y suscribirse a plataformas en línea. Además, ofrece promociones de temporada y la posibilidad de realizar retiros de efectivo sin cargo en todos los cajeros Banesco, con hasta 3 retiros gratuitos en cajeros automáticos de otros bancos.

También proporciona asistencia desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, así como servicios de reporte de tarjeta perdida o robada, reemplazo de tarjeta en emergencia, anticipo de efectivo de emergencia y un servicio de Concierge con asistencia personal.

Adicionalmente, si la tarjeta es de débito Platinum Mastercard, contará con reembolso por robo y/o daño accidental de compras de hasta US $600 por 12 meses, protección de precios para compras en línea por hasta US $200 por transacción, y reembolso por robo y/o daño accidental (costo de reparación) de un teléfono celular cubierto de hasta US $400 por 12 meses, entre otros.

“En Banesco, tenemos cada vez más la responsabilidad de garantizar que la economía digital esté habilitada para todos, como parte de nuestro gran compromiso con la inclusión financiera sin distinciones. Con esta tarjeta, estamos ampliando nuestra gama de productos de forma responsable e inclusiva, pensando constantemente en hacerle la vida más fácil a nuestros clientes”, mencionó Jaime Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Medios de Pago de Banesco Panamá.

Podrás solicitarla a partir del 15 de enero de 2024, visitando la Sucursal Banesco de tu conveniencia.